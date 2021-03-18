Подозреваемый в изнасиловании и убийстве семилетней девочки в Херсонской области признался в совершении преступления. До этого он долго отрицал свою причастность.

Об этом написал глава Национальной полиции Игорь Клименко.

— Он рассказал. Мы сразу были уверены, что взяли именно этого. Но он долго отрицал. Опыт общения с людьми в погонах у него есть, ведь за плечами — 5 лет тюрьмы — это последняя ходка, а их было 4, - написал Игорь Клименко.

По его словам, подозреваемый признался, как засунул в мешок тело мертвой 7-летней девочки и завязал его каким-то шнуром и поясом.

Игорь Клименко говорит, что для следствия признание является важным, но более значимым является вывод ДНК-экспертизы — биологические образцы, найденные на погибшей девочке, принадлежат задержанному.

В то же время глава Нацполиции сообщил, что отдельные люди «пытаются повлиять на мать девочки, чтобы она публично заявила о том, что не верит в причастность фигуранта и обвинила другого человека».

Добавляет, что подозреваемый пока остается под стражей. Полиция продолжает собирать доказательную базу. Сейчас мужчине инкриминируют изнасилование и убийство. В случае доказательства вины ему грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Как известно, 14 марта 52-летнего подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой в Херсонской области взяли под стражу. Когда полицейские пришли его задерживать подозреваемый лежал с порезанными венами

Напомним, 7-летняя Мария Борисова исчезла в Херсонской области 7 марта. 11 марта правоохранители нашли ее труп со следами удушения.

По факту убийства ребенка правоохранители открыли уголовное производство по пункту 2 части 2 статьи 115 (умышленное убийство) УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

В полиции сообщили, что ребенка могли изнасиловать. Позже правоохранители сообщили, что нашли первых подозреваемых в убийстве 7-летней Марии Борисовой из Херсона.