Подозреваемый в убийстве и изнасиловании 7-летней Марии Борисовой в Херсонской области лежал с порезанными венами, когда полицейские пришли его задерживать.

Об этом сообщил председатель Нацполиции Игорь Клименко в Facebook.

— Когда полицейские пришли в дом злоумышленника, поняли, что их ждали: подозреваемый лежал с порезанными венами. Самоубийство как способ избежать наказания? Не будет этого! Спасли этого недомужчину, чтобы он ответил за свои поступки, - сказал Игорь Клименко.

Игорь Клименко отметил, что в полиции сразу поняли, что тело девочки подбросил кто-то из местных, поскольку заброшенный недострой проверяли не один раз.

Следователи и оперативники опросили всех жителей села, десятки людей прошли через детектор лжи.

— И вот после непрерывных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий правоохранители установили предполагаемого убийцу и насильника. Чтобы его «взять», нужно было до мелочей собрать доказательства и получить предварительные выводы экспертиз, - добавил он.

Как известно, 14 марта 52-летнего подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой в Херсонской области взяли под стражу.

Напомним, 7-летняя Мария Борисова исчезла в Херсонской области 7 марта. 11 марта правоохранители нашли ее труп со следами удушения.

По факту убийства ребенка правоохранители открыли уголовное производство по пункту 2 части 2 статьи 115 (умышленное убийство) УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

В полиции сообщили, что ребенка могли изнасиловать. Позже правоохранители сообщили, что нашли первых подозреваемых в убийстве 7-летней Марии Борисовой из Херсона.