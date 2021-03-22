Около 18 тысяч австралийцев были эвакуированы из-за наводнения в Новом Южном Уэльсе в Австралии.

Ливень продолжает обрушиваться на восточное побережье, пишет BBC.

Проливные дожди продолжаются уже несколько дней и вызвали разлив рек и плотин вокруг Сиднея.

Власти говорят, что такие сильные дожди случаются «раз в 50 лет» и могут продолжаться всю неделю. Премьер-министр Скотт Моррисон предложил средства для помощи тем, кто был вынужден покинуть свои дома. Людей призвали проявлять осторожность.

Также отмечается, что аварийно-спасательные службы провели не менее 500 спасательных операций. Ранее сообщалось, что в субботу, 20 марта, на восточное побережье Австралии обрушились проливные дожди, вызвавшие опасные внезапные наводнения, вынудившие эвакуироваться людей из нескольких регионов. Быстро движущиеся воды сносят дома, затопили дороги и перерезали линии электропередач.