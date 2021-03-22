Жителям села Котлярево в Витовском районе Николаевской области три дня назад отключили водоснабжение и до сих пор не возобновили.

Об этом редакции НикВести сообщила жительница села Инна Хичий.

— Сегодня пошли третьи сутки как люди села Котлярево без воды. Период карантина, а элементарное выполнение утренних процедур и мытья рук отсутствует. Никто ничего не объясняет. Просто отключили и всё. Говорят, что дорого нам воду поставлять. Прошу распространения этой информации. Может хоть это повлияет на нашу власть и что-то уже нам скажут конкретное, - поделилась девушка.

В ответ на просьбу жителей села возобновить им водоснабжение Шевченковский сельский голова Олег Пилипенко сообщил, что на сегодняшний день решается вопрос реконструкции скважины и установки башни Рожновского для переподключения системы. Однако точных сроков, когда жителям села подключат воду сельский голова он не указал.

— Конкретного ответа по дате нет и не может быть. Поскольку есть бюрократические процедуры: проект, экспертиза, тендер. Эту проблему поднимали летом 2020 года, а сейчас мы пожинаем плоды недоработок предыдущей власти. Сейчас ищем компромисс на переходной период, - добавил Олег Пилипенко.

Напомним, что николаевцы недовольны, что у них дома из крана течет вода желтого цвета, которая оставляет на ванной налет.