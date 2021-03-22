Австралия начнет собственное производство по лицензии вакцины от коронавируса COVID-19 компании AstraZeneca.

Об одобрении производства вакцины сообщили в Австралийском регуляторном органе лекарственных средств (TGA).

Отмечается, что вакцина будет иметь такой же состав, эффективность и качество, что и ее аналог в других странах.

Препарат будут производить на двух предприятиях в Мельбурне, а первые партии должны появится уже в ближайшие несколько дней.

В свою очередь, правительство Австралии объявило о закупке 50 млн доз вакцины AstraZeneca, которую изготовят внутри страны.

Как известно, из-за сообщений о том, что у некоторых пациентов после прививки образовались тромбы, вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановил ряд стран, в том числе 13 стран Евросоюза. Например, в Германии из 1,6 миллиона человек, которые получили вакцину AstraZeneca, выявили 13 случаев тромбоза. Двенадцать из них были женщинами, трое умерли.

Напомним, что в течение нескольких дней группа исследователей из университетской больницы Осло пыталась установить, существует ли связь между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов у трех норвежских пациентов.