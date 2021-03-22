Предыдущий президент США Дональд Трамп призвал своего преемника Джо Байдена достроить стену на границе с Мексикой.

Об этом пишет Интерфакс.

Трамп обвинил Байдена в кризисе на границе США и отметил, что передал ему «самую безопасную границу в истории».

— Все, что им нужно было сделать, — держать эту плавно работающую систему на автопилоте. Вместо этого всего за несколько недель администрация Байдена превратила национальный триумф в национальную катастрофу, - отметил он.

Дональд Трамп призвал Байдена в течение нескольких недель отказаться от своей политики и достроить стену.

Напомним, Президент США Джо Байден отменил приказ о чрезвычайном положении в стране, который использовался для финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Байден заявил, что приказ был «необоснованным» и что налоги больше не будут тратить на стену. 21 января 2021 года (на следующий день после инаугурации Джо Байдена) Минобороны США приостановило строительство стены на границе с Мексикой.