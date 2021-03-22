Более 340 медиков и врачей из разных регионов Украины заявили о готовности присоединиться к борьбе с пандемией коронавируса во Львове.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, который накануне обратился к медикам за помощью из-за критической ситуации с заболеваемостью, пишет «Новое время».

По его словам, в больницах «критически» не хватает врачей и других медицинских работников, поэтому город формирует базу врачей, которые за «достойную финансовую компенсацию» готовы присоединиться к спасению людей.

— Мы прекрасно понимаем, что если динамика [рост заболеваемости] будет продолжаться, то нам надо запас врачей. Поэтому мы обратились ко всем, кто хочет приобщиться к этому делу. На сегодня 300 медиков зарегистрировались онлайн, еще 43 позвонили на горячую линию города. Это и врачи, которые имеют соответствующее образование, но работают в другой сфере, и люди из нашей и других областей. То есть мы уже имеем сформированный хороший резерв, - сказал Андрей Садовый.

Во Львовской области за минувшие сутки выявили 937 случаев заражения коронавирусом, среди них львовян — 623. От COVID-19 умерли 12 больных.

В больницах Львова находятся 802 пациентов: 675 из них имеют COVID-19, 62 — в реанимации, 25 человек подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки госпитализированы 63 человека, а выписали только трех.

По состоянию на 22 марта во Львове и Львовской области подтверждены 94 474 случая инфицирования коронавирусом, из них 2495 — летальных.

Напомним, в связи с ростом заболеваемости на коронавирус в отведенных под лечение COVID-19 больницах Николаева не осталось свободных палат, а койки больным обустраивают в коридорах.