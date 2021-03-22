В течение года, от 18 марта 2020 до 18 марта 2021 года включительно в стране провели 148,5 тысяч ковидних закупок через Prozorro на 30,9 миллиардов гривен.

Об этом сообщает Экономическая правда.

В конце марта 2020 года чиновники ввели процедуру закупки COVID-19. Больницы и другие заказчики получили возможность приобрести товары, работы и услуги из специального перечня без торгов, просто по прямым договорам.

Такие закупки в Prozorro имеют специальную отметку, по которой их можно отследить и проанализировать. Однако важно помнить, что сумма закупок COVID-19 не равна всем расходам на борьбу с вирусом. Некоторые заказчики покупали необходимое и по обычным процедурам, в частности на аукционах.

Отмечается, что традиционно самым активным месяцем в закупках стал декабрь.

В начале марта сообщалось, что президент Финляндии Саули Ниинисте раскритиковал политику ЕС из-за процедуры приобретения вакцин.