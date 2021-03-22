В МИД России заявили, что США не поддержали предложение президента Владимира Путина о проведении беседы с Джо Байденом.

Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении Министерства иностранных дел России, передает Европейская правда.

— С сожалением констатируем, что американская сторона не поддержала предложение президента России Путина о проведении разговора с президентом США Байденом 19 или 22 марта этого года в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения накопившихся двусторонних проблем, а также тематики стратегической стабильности, — заявили в российском ведомстве.

МИД РФ считает, что таким образом была «упущена еще одна возможность для поиска выхода из тупика в российско-американских отношениях, который образовался по вине Вашингтона».

— Ответственность за это лежит целиком на США, — заявили в МИД РФ.

Напомним, Министр внутренних дел Арсен Аваков вслед за Джо Байденом назвал Владимира Путина убийцей. Он заявил, что это стало понятно еще в 2014 году.