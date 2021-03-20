Министр внутренних дел Арсен Аваков вслед за президентом США Джо Байденом назвал президента РФ Владимира Путина убийцей. Он заявил, что это стало понятно еще в 2014 году.

Об этом шла речь в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», пишет РБК-Украина.

В то же время Арсен Аваков отметил, что слова Джо Байдена могут стать началом новой «холодной войны».

— Для нас нет вопроса, убийца ли Путин. Свой ответ мы получили еще в 2014 году. По данным ООН, на Донбассе погибли 13 200 человек, в том числе 3 тысячи мирных жителей. По нашим данным, эти цифры значительно больше. Конечно, все бы остались живы, если бы Путин не ввел свои войска... Путин – убийца, для нас это уже даже не вопрос, — сказал Арсен Аваков.

Напомним, на этой неделе Джо Байден назвал Владимира Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы.

Владимир Путин, в свою очередь, пожелал ему здоровья, заявив, что «Кто обзывается, тот так и сам называется».

Напомним, на этой неделе Джо Байден назвал Владимира Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы.

Владимир Путин, в свою очередь, пожелал ему здоровья, заявив, что «Кто обзывается, тот так и сам называется».