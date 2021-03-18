Президент России Владимир Путин ответил на заявление президента США Джо Байдена, который назвал его убийцей.

Об этом пишет TheБабель.

Как известно, президент США Джозеф Байден ответил утвердительно на вопрос является ли Владимир Путин убийцей.

— Что касается заявления моего американского коллеги. Мы действительно, как он сказал, с ним лично знакомы. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: «Будьте здоровы». Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии и без шуток. Это первое. Второе, если говорить пошире по этой теме, то вот что хотелось бы сказать. В истории каждого народа, каждого государства, много очень тяжелых, очень драматических и кровавых событий. Но когда мы оцениваем других людей, или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало. Мы всегда там видим себя. Потому что всегда перекладываем на другого человека то, чем сами дышим. И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе когда спорили, мы говорили так: кто как обзывается, тот сам так называется, - заявил Владимир Путин.