Члены Кабинета министров выпустили совместное заявление, в котором осудили вандализм во время акций в поддержку активиста Сергея Стерненко под Офисом президента.

Об этом пишет пресс-служба правительства.

В Кабмине отмечают, что каждый украинец имеет право на мирные собрания и демонстрации. В то же время там осудили вандализм и надругательство над государственными символами.

— Неправомерные действия, которые состоялись под Офисом президента 20 марта, неприемлемы и противоречат европейским ценностям, которые закреплены в Конституции Украины. Правительство призывает всех граждан воздерживаться от подобных действий и реализовывать свои права исключительно мирным путем, - подчеркнули там.

Напомним, что в субботу, 20 марта, под Офисом президента в Киеве прошла акция в поддержку активиста Сергея Стерненко. Митингующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты.