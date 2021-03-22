Правительство обещает поддержать бизнес в «красных» зонах карантина и компенсировать потери, которые тот сейчас претерпевает.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Говорит, что по поручению президента уже обсудил с министрами механизмы выплат.

Так, Минэкономики совместно с Минфином, Минсоцполитики, Минрегионом и с привлечением органов местного самоуправления должны разработать алгоритм возмещений. Их обещают выплатить людям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения «красного» уровня эпидемической опасности в их населенном пункте.

О размере компенсаций в правительстве пока не сообщили.

Напомним, что в Николаеве ввели локдаун. Жесткий карантин начнет действовать с 00:01 24 марта и до 4 апреля.