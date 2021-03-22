Гай Колелас, главный кандидат в президенты от оппозиции на выборах в Республике Конго, скончался в 21 марта, на следующий день после того, как избиратели проголосовали.

Об этом сообщает AlJazeera

Гай Колелас был госпитализирован накануне выборов и умер от COVID-19, когда его отправляли во Францию для лечения, сообщил агентству AFP директор его кампании Кристиан Майанда.

— Колелас погиб в медицинском самолете, который прибыл за ним из Браззавиля в воскресенье днем, — добавил Кристиан Майанда.

В субботу член семьи сообщил Associated Press, что Гай Колелас лечился в частной больнице в столице Конго, Браззавиле, после заражения коронавирусом. Он пропустил свое последнее мероприятие в пятницу после того, как накануне сообщил некоторым репортерам, что опасается, что у него малярия.

Видео, распространенное в социальных сетях в пятницу, показывает 61-летнего Гая Колеласа в кислородной маске, когда он лежит на больничной койке.

— Дорогие соотечественники, у меня беда. Я борюсь со смертью. Однако я прошу вас встать и проголосовать за перемены. Я не хочу, чтобы моя борьба была пустой , — сказал кандидат слабым голосом, сняв кислородную маску.

Гай Колелас занял второе место после лидера Дени Сассу-Нгессо на президентских выборах 2016 года, набрав около 15 процентов голосов. Его отец, Бернар Колелас, недолго был премьер-министром Конго в 1997 году во время гражданской войны в стране.

В последние дни оппозиционер особенно критиковал действующего лидера, заявляя, что Республика Конго стала «полицейским государством». Он считался главным соперником нынешнего президента, который руководил этой центральноафриканской страной в общей сложности 36 лет.

Напомним, посол Италии Лука Аттанасио в Демократической Республике Конго был убит в Гоме при обстреле машины, в которой он находился.