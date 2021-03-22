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Европейский союз ввел санкции против 11 человек и 4 организаций за нарушение прав человека в мире. Они попали в новый санкционный список, куда недавно включили четырех российских чиновников за преследование оппозиционера Алексея Навального.
Об этом пишет LB.ua со ссылкой на информацию в официальном журнале ЕС.
Под санкции, предусматривающие запрет на въезд в ЕС и замораживание счетов, попали:
граждане Китая Чжу Хайлунь (Zhu Hailun), Ван Цзюньчжен (Wang Junzheng), Ван Миншань (Wang Mingshan), Чэнь Миньгуо (Chen Mingguo) — за преследование уйгуров и других мусульманских меньшинств в китайской провинции Синьцзян;
северокорейские министры Чон Гён Тхэк (Jong Kyong Thaek) и Ли Ён Гиль (Ri Yong Gil)
лидер ливийского вооруженного формирования «Аль-Каният» Мохаммед аль-Кане и его подчиненный Абдерахим аль-Кане — за массовые убийства и пытки;
бывший начальник полиции чеченского города Аргун Аюб Катаев, командир чеченского спецназа «Терек», личный охранник Рамзана Кадырова Абузайд Висмурадов — за преследование геев;
генерал-майор Вооруженных сил Южного Судана Габриэль Моисей Локужо.
Также санкции вводятся против Бюро общественной безопасности Синцзянського производственно-строительного корпуса, генеральной прокуратуры КНДР, ливийского ополчения «Аль-Киньят» и Управления национальной безопасности Эритреи.
Напомним, что в Управлении Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека заявили, что с начала пандемии коронавируса в Украине те группы населения, которые уже находились в уязвимом положении, пострадали еще больше.
Европейский союз ввел санкции против 11 человек и 4 организаций за нарушение прав человека в мире. Они попали в новый санкционный список, куда недавно включили четырех российских чиновников за преследование оппозиционера Алексея Навального.
Об этом пишет LB.ua со ссылкой на информацию в официальном журнале ЕС.
Под санкции, предусматривающие запрет на въезд в ЕС и замораживание счетов, попали:
граждане Китая Чжу Хайлунь (Zhu Hailun), Ван Цзюньчжен (Wang Junzheng), Ван Миншань (Wang Mingshan), Чэнь Миньгуо (Chen Mingguo) — за преследование уйгуров и других мусульманских меньшинств в китайской провинции Синьцзян;
северокорейские министры Чон Гён Тхэк (Jong Kyong Thaek) и Ли Ён Гиль (Ri Yong Gil)
лидер ливийского вооруженного формирования «Аль-Каният» Мохаммед аль-Кане и его подчиненный Абдерахим аль-Кане — за массовые убийства и пытки;
бывший начальник полиции чеченского города Аргун Аюб Катаев, командир чеченского спецназа «Терек», личный охранник Рамзана Кадырова Абузайд Висмурадов — за преследование геев;
генерал-майор Вооруженных сил Южного Судана Габриэль Моисей Локужо.
Также санкции вводятся против Бюро общественной безопасности Синцзянського производственно-строительного корпуса, генеральной прокуратуры КНДР, ливийского ополчения «Аль-Киньят» и Управления национальной безопасности Эритреи.
Напомним, что в Управлении Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека заявили, что с начала пандемии коронавируса в Украине те группы населения, которые уже находились в уязвимом положении, пострадали еще больше.