Европейский союз ввел санкции против 11 человек и 4 организаций за нарушение прав человека в мире. Они попали в новый санкционный список, куда недавно включили четырех российских чиновников за преследование оппозиционера Алексея Навального.

Об этом пишет LB.ua со ссылкой на информацию в официальном журнале ЕС.

Под санкции, предусматривающие запрет на въезд в ЕС и замораживание счетов, попали:

граждане Китая Чжу Хайлунь (Zhu Hailun), Ван Цзюньчжен (Wang Junzheng), Ван Миншань (Wang Mingshan), Чэнь Миньгуо (Chen Mingguo) — за преследование уйгуров и других мусульманских меньшинств в китайской провинции Синьцзян;

северокорейские министры Чон Гён Тхэк (Jong Kyong Thaek) и Ли Ён Гиль (Ri Yong Gil)

лидер ливийского вооруженного формирования «Аль-Каният» Мохаммед аль-Кане и его подчиненный Абдерахим аль-Кане — за массовые убийства и пытки;

бывший начальник полиции чеченского города Аргун Аюб Катаев, командир чеченского спецназа «Терек», личный охранник Рамзана Кадырова Абузайд Висмурадов — за преследование геев;

генерал-майор Вооруженных сил Южного Судана Габриэль Моисей Локужо.

Также санкции вводятся против Бюро общественной безопасности Синцзянського производственно-строительного корпуса, генеральной прокуратуры КНДР, ливийского ополчения «Аль-Киньят» и Управления национальной безопасности Эритреи.

Напомним, что в Управлении Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека заявили, что с начала пандемии коронавируса в Украине те группы населения, которые уже находились в уязвимом положении, пострадали еще больше.