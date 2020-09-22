Об этом сообщает издание Громадське со ссылкой на доклад ООН, который подготовили по результатам шестимесячного мониторинга в период с 16 февраля по 31 июля 2020 года.

Речь идет о таких группах, как ромы, люди с инвалидностью, беспризорные и пожилые люди. В докладе отмечается, что в Украине еще до пандемии они уже сталкивались с ограничениями в осуществлении прав на охрану здоровья, труд, образование и достаточный уровень жизни. От воздействия COVID-19 и действий правительства по борьбе с пандемией они пострадали еще больше.

Также в ООН сообщают, что ограничения, связанные с COVID-19, усилили трудности для жителей Донбасса, которые и так страдают от войны.

— Закрытие контрольных пунктов въезда-выезда разделило семьи, лишило людей возможности получать социальные выплаты и ограничило доступ к медицинской помощи и образованию, — отметила Матильда Богнер, председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

В то же время она положительно отметила решение правительства позволить пенсионерам, которые являются внутренне перемещенными лицами, не проходить идентификацию каждые два месяца. Однако в ООН обеспокоены сообщениями о том, что некоторые области начали требовать этого, несмотря на решение правительства.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение для семьдесят пятой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В нем он напомнил об агрессии России в Украине и назвал пандемию коронавируса «мощным краш-тестом для нашего мира».