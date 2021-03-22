В Норвегии в 2022 году начинается строительство первого в мире тоннеля для кораблей, который обойдется государству примерно в 2,8 миллиарда норвежских крон (330 миллионов долларов).

Об этом пишет CNN.

Проект Stad Ship Tunnel был включен в Национальный транспортный план еще в 2013 году и начать строительство планировалось в 2020 году, но проекту пришлось пройти дополнительный аудит. Теперь же все документы и разрешения на строительство получены. Работы начнут в 2022 году (подготовка в этом году) и планируют закончить через 3—4 года.

Тоннель построят в самой узкой части горного полуострова Стад, чтобы корабли могли обходить его без риска попасть в шторм. Stad Ship Tunnel свяжет два фьорда и пройдет под горой высотой более 300 метров. За время строительства баржам предстоит вывезти около 3 млрд м3 твердых горных пород.

Проект должен увеличить экономический потенциал региона. Стад в сутки огибают не менее 20 кораблей, но из-за сильных ветров и мощного течения им приходится стоять по долгу в пробках ожидая благоприятной погоды. Тоннель ускорит процессы морской логистики и привлечет новые судоходные компании. Движение в тоннеле будет односторонним, с меняющимся каждый час направлением.

Напомним, что в Николаеве под железнодорожными путями планируют построить тоннель, по которому грузовики будут въезжать на территорию морского специализированного порта «Ольвия».

Позже мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что подземный тоннель в Корабельном районе поможет построить компания из Катара QTerminals.