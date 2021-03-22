В городском совете рекомендуют обновить пропуска для проезда в общественном транспорте николаевцам, которые работают в учреждениях или организациях критической инфраструктуры.

Об этом пишут на странице Николаевского городского совета в Facebook.

Согласно протоколу внеочередного заседания комиссии ТЭБ и ЧС, в Николаеве от 22 марта восстановлены ограничения на пассажирские перевозки. В связи с этим, предприятия просят обновить электронные пропуска для необходимых работников на случай введения ограничений для работы общественного транспорта.

Как известно, в Николаеве обнулили электронные пропуска, действовавшие во время карантина весной 2020 года. Обновить их рекомендуют работникам указанных сфер:

здравоохранение;

продовольственное обеспечение;

управление и предоставление важнейших государственных услуг;

энергообеспечение;

водоснабжение;

связь и коммуникации;

финансовые и банковские услуги;

функционирование инфраструктуры транспортного обеспечения;

сфера обороны;

сфера правопорядка и защиты;

субъекты хозяйствования, которые имеют непрерывный промышленный цикл.

Обновить электронные пропуска можно по ссылке. Они вводятся в действие с 24 марта 2021 года.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров согласовал изменения в порядок применения транспортных ограничений для «красных» зон. Теперь региональные комиссии по ТЭБ и ЧС в каждой области будут самостоятельно принимать решения о запрете или ограничении работы транспорта.