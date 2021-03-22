22 марта Кабинет министров согласовал изменения в порядок применения транспортных ограничений для «красных» зон. Теперь региональные комиссии по ТЭБ и ЧС в каждой области будут самостоятельно принимать решения о запрете или ограничении работы транспорта.

Об этом пишет Украинская правда.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, по решению комиссий будут запрещать регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом. Исключение составляют:

транзитные перевозки;

перевозки легковыми автомобилями, где количество пассажиров, включая водителя, не более 5-ти человек без учета детей в возрасте до 14 лет;

перевозки служебным или арендованным автотранспортом предприятий, учреждений в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за 2 дня органы Нацполиции;

перевозка пассажиров автотранспортом в международном сообщении при наличии подтвержденного отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, проведенного не более чем за 48 часов.

Также по отдельному решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет запрещаться посадка пассажиров в автомобильный или железнодорожный транспорт межобластного сообщения, кроме специальных железнодорожных рейсов.

Учитывая это, «Укрзалізниця» предупредила, что будет ограничивать высадку и посадку в «красных» зонах исключительно по дополнительным решениям государственных или региональных комиссий, а не автоматически.

Это означает, что действующее расписание движения пока остается без изменений, и никаких ограничений высадки или посадки по Киеву, Одесской и Сумской областям не произойдет до того, как государственная или региональные комиссии не примут свои решения.

Ранее сообщалось, что в Николаеве не стали ограничивать работу общественного транспорта в период локдауна.