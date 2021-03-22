22 марта Кабинет министров согласовал изменения в порядок применения транспортных ограничений для «красных» зон. Теперь региональные комиссии по ТЭБ и ЧС в каждой области будут самостоятельно принимать решения о запрете или ограничении работы транспорта.
Об этом пишет Украинская правда.
По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, по решению комиссий будут запрещать регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом. Исключение составляют:
Также по отдельному решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет запрещаться посадка пассажиров в автомобильный или железнодорожный транспорт межобластного сообщения, кроме специальных железнодорожных рейсов.
Учитывая это, «Укрзалізниця» предупредила, что будет ограничивать высадку и посадку в «красных» зонах исключительно по дополнительным решениям государственных или региональных комиссий, а не автоматически.
Это означает, что действующее расписание движения пока остается без изменений, и никаких ограничений высадки или посадки по Киеву, Одесской и Сумской областям не произойдет до того, как государственная или региональные комиссии не примут свои решения.
Ранее сообщалось, что в Николаеве не стали ограничивать работу общественного транспорта в период локдауна.
22 марта Кабинет министров согласовал изменения в порядок применения транспортных ограничений для «красных» зон. Теперь региональные комиссии по ТЭБ и ЧС в каждой области будут самостоятельно принимать решения о запрете или ограничении работы транспорта.
Об этом пишет Украинская правда.
По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, по решению комиссий будут запрещать регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом. Исключение составляют:
Также по отдельному решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет запрещаться посадка пассажиров в автомобильный или железнодорожный транспорт межобластного сообщения, кроме специальных железнодорожных рейсов.
Учитывая это, «Укрзалізниця» предупредила, что будет ограничивать высадку и посадку в «красных» зонах исключительно по дополнительным решениям государственных или региональных комиссий, а не автоматически.
Это означает, что действующее расписание движения пока остается без изменений, и никаких ограничений высадки или посадки по Киеву, Одесской и Сумской областям не произойдет до того, как государственная или региональные комиссии не примут свои решения.
Ранее сообщалось, что в Николаеве не стали ограничивать работу общественного транспорта в период локдауна.