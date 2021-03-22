В Николаеве не стали ограничивать работу общественного транспорта в период локдауна.

Об этом сказал мэр Николаева Александр Сенкевич во время заседания городской комиссии по ТЭБ и ЧС в понедельник, 22 марта, передает корреспондент НикВести.

Как сообщалось, областная комиссия решила ограничить загруженность общественного транспорта до 50% мест для сидения.

Однако городской голова сообщил, что будет разрешено заполнять все сидячие места при условиях соблюдения санитарных норм.

— Сегодня мы имеем возможность накладывать штраф не только на водителя. Законодательством установлена личная ответственность за неношение маски, — напомнил городской голова.

Также в Николаеве обнулили электронные пропуска, действовавшие во время карантина весной 2020 года. Предприятиям критической инфраструктуры рекомендовали обновить электронные пропуска для работников критической инфраструктуры и других необходимых работников, в случае введения ограничений для работы общественного транспорта. Сделать это можно по ссылке.

Как известно, вчера состоялось срочное заседание областной комиссии по ТЭБ и ЧС по этому вопросу. Там было принято решение о необходимости введения ряда ограничений в областном центре.

Ранее сообщалось, что в связи с ростом заболеваемости на коронавирус в отведенных под лечение COVID-19 больницах Николаева не осталось свободных палат, а койки больным обустраивают в коридорах.

В горсовете сообщили, что ситуация в больницах очень плохая — все стационары для больных коронавирусом переполнены.