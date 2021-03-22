«Европейская Солидарность» готова принять участие во внеочередном заседании Верховной Рады при условии вынесения на рассмотрение депутатов ряда важных вопросов.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте политсилы.

— В первую очередь, речь идет о том, чтобы заслушать представителей власти о стратегии дальнейшей борьбы с пандемией и неспособность обеспечить страну вакцинами. По состоянию на сегодня они смогли завезти мизерное количество доз, достаточное для того, чтобы сделать прививку максимум 250 тысячам человек. Это не охватывает и процента населения. Это — провал, результат дилетантизма и непрофессионализма зеленой команды, которые уже стоили жизни более тридцати тысячам украинцев, — пишут в «ЕС».

Представители партии требуют рассмотреть проблему борьбы с ковидом на заседании СНБО с привлечением лидеров парламентских фракций.

— Насчет внеочередного заседания парламента, то в него должны быть включены вопросы о создании ВСК по расследованию государственной измены при передаче России секретной информации о спецоперации по задержанию российских военных преступников из частной армии Вагнера; законопроекты «Европейской Солидарности» по противодействию российской пропаганде и наказания за коллаборационизм. В последнем случае, мы не настаиваем на авторстве и готовы оформить его как общую инициативу со «Слугами народа», — отметили в политсиле.

Согласно заявлению «ЕС», логическим результатом рассмотрения акции протеста у Офиса президента в воскресенье могло бы стать голосование за Постановление о прекращении политически мотивированных репрессий.

— Большинство участников вели себя мирно, и нет никаких оснований за лицо этого протеста выдавать тех, кто прибегнул к хулиганству. Нас не было в числе инициаторов акции, но всем понятно, что дело Стерненка стало политическим и поэтому требует политических решений для разрядки ситуации, — также заявили представители партии.

Кроме того, члены «Европейской Солидарности» считают, что власть завысила стоимость «уборки» после протеста и ищет в этом коррупционную выгоду.

Напомним, лидер партии «Европейская солидарность», экс-президент Петр Порошенко убежден, что отсутствие необходимого количества вакцин в Украине из-за бездействия власти является единственной причиной срыва антиковидной кампании в стране.