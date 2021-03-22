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Тело участника АТО, которого разыскивали несколько месяцев, нашли в водоеме в соседнем селе.
Об этом сообщила пресс-секретарь ГУНП в Черкасской области Зоя Вовк, передает LB.ua.
По словам пресс-секретаря, житель села Грищинцы, участник боевых действий Анатолий Ганненко исчез 28 декабря 2020 года. Розыском мужчины занимались оперативно-разыскные группы.
Тело Анатолия Ганненко нашли вблизи села Бобрица в местном водоеме. Следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружили, добавила Зоя Вовк.
Правоохранители открыли уголовное производство. Продолжается следствие.
Напомним, 9 марта исполнилось полгода со дня смерти главы Николаевской областной организации партии «Национальный корпус», ветерана АТО и активиста Дениса Янтаря.
Тело участника АТО, которого разыскивали несколько месяцев, нашли в водоеме в соседнем селе.
Об этом сообщила пресс-секретарь ГУНП в Черкасской области Зоя Вовк, передает LB.ua.
По словам пресс-секретаря, житель села Грищинцы, участник боевых действий Анатолий Ганненко исчез 28 декабря 2020 года. Розыском мужчины занимались оперативно-разыскные группы.
Тело Анатолия Ганненко нашли вблизи села Бобрица в местном водоеме. Следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружили, добавила Зоя Вовк.
Правоохранители открыли уголовное производство. Продолжается следствие.
Напомним, 9 марта исполнилось полгода со дня смерти главы Николаевской областной организации партии «Национальный корпус», ветерана АТО и активиста Дениса Янтаря.