Сегодня исполнилось полгода со дня смерти главы Николаевской областной организации партии «Национальный корпус», ветерана АТО и активиста Дениса Янтаря.

В память о Денисе Янтаре на YouTube-канале Нацкорпуса опубликовали видео «Денис, ты в наших сердцах» с моментами из жизни активиста.

— Человек, стоявший у истоков местной ячейки. Настоящий, харизматичный и непреклонен перед своими принципами, целями. Мы знаем, что ты рядом. Ты оставил частичку в каждом из нас. Ты в наших сердцах, - сказано в описании в видео.

Напомним, что о смерти главы Николаевской областной организации партии «Национальный корпус», ветерана АТО и активиста Дениса Янтаря стало известно 9 сентября. Он умер после курса химиотерапии — в августе у него обнаружили лейкоз. 12 сентября в Кафедральном соборе Касперовской иконы Божьей Матери Дениса Янтаря провели в последний путь его близкие, друзья, коллеги, представители городской и областной властей.

Денис Янтарь был активным участником Революции достоинства 2013-2014 годов. 7 апреля 2014 года участвовал в разгоне пророссийского палаточного лагеря в Николаеве.

После начала войны стал волонтером и помогал батальону «Азов». После гибели в августе 2014 года бойца «Азова» во время штурма оккупированной Марьинки Денис Янтарь сам ушел на фронт. Участвовал в боях за Гранитное и Широкино.

В 2016 году он возглавил николаевскую областную ячейку «Национального корпуса». Был организатором международного турнира по смешанным единоборствам «Дорогу непокоренным», который посвятил памяти погибших воинов АТО.

Весной 2018 года Денис Янтарь был одним из организаторов масштабной акции с требованием отстранения от должности на то время главы Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко на время расследования обстоятельств и причин самоубийства Владислава Волошина, летчиком-героем, исполнявшим обязанности директора аэропорта «Николаев».

В 2019 году Денис Янтарь был активным участником акции «Нет капитуляции», выступая против разведения войск на Донбассе.