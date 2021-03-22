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Отношения между Евросоюзом и Россией на низком уровне из-за разногласий во многих сферах.
Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель президенту РФ Владимиру Путину, сообщает Корреспондент.
Шарль Мишель обсудил с Путиным отношения между ЕС и Россией на фоне введения Евросоюзом санкций против россиян за нарушения прав человека в Чечне.
— Президент Мишель выразил мнение, что связи между ЕС и Россией находятся на низком уровне, и подтвердил подход ЕС с пятью основными принципами, основанными на главных ценностях Евросоюза. В настоящее время во многих сферах есть разногласия, — сказано в заявлении Евросовета.
Речь идет о ситуации в Украине, вопросе соблюдения прав человека, гибридных и кибератаках на страны ЕС, а также отравлении российского оппозиционера Алексея Навального и его аресте.
Напомним, ранее Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что вакцина российского производства не нужна экономическому альянсу, в конце лета в странах-участницах ЕС выработается коллективный иммунитет.
Отношения между Евросоюзом и Россией на низком уровне из-за разногласий во многих сферах.
Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель президенту РФ Владимиру Путину, сообщает Корреспондент.
Шарль Мишель обсудил с Путиным отношения между ЕС и Россией на фоне введения Евросоюзом санкций против россиян за нарушения прав человека в Чечне.
— Президент Мишель выразил мнение, что связи между ЕС и Россией находятся на низком уровне, и подтвердил подход ЕС с пятью основными принципами, основанными на главных ценностях Евросоюза. В настоящее время во многих сферах есть разногласия, — сказано в заявлении Евросовета.
Речь идет о ситуации в Украине, вопросе соблюдения прав человека, гибридных и кибератаках на страны ЕС, а также отравлении российского оппозиционера Алексея Навального и его аресте.
Напомним, ранее Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что вакцина российского производства не нужна экономическому альянсу, в конце лета в странах-участницах ЕС выработается коллективный иммунитет.