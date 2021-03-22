Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, уверен, что вакцина российского производства не нужна экономическому альянсу, в конце лета в странах-участницах ЕС выработается коллективный иммунитет.
Такую позицию он отстаивал в эфире телеканала TF1 сообщает DW.
Комиссар ЕС выразил уверенность, что Евросоюз может помочь Москве в производстве вакцины в случае крайней необходимости, однако приоритет, по его мнению, должен быть отдан европейской продукции — вакцинам Pfizer и AstraZeneca .
— Нам совершенно не нужен «Спутник V». Сегодня мы, безусловно, имеем возможность поставить 300-350 миллионов доз к концу июня, а значит, к 14 июля мы сможем достичь «коллективного иммунитета» в Европе, — заявил он.
Напомним, премьер-министр Словакии Игорь Матович предложил коалиции свою отставку для выхода из политического кризиса после закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, уверен, что вакцина российского производства не нужна экономическому альянсу, в конце лета в странах-участницах ЕС выработается коллективный иммунитет.
Такую позицию он отстаивал в эфире телеканала TF1 сообщает DW.
Комиссар ЕС выразил уверенность, что Евросоюз может помочь Москве в производстве вакцины в случае крайней необходимости, однако приоритет, по его мнению, должен быть отдан европейской продукции — вакцинам Pfizer и AstraZeneca .
— Нам совершенно не нужен «Спутник V». Сегодня мы, безусловно, имеем возможность поставить 300-350 миллионов доз к концу июня, а значит, к 14 июля мы сможем достичь «коллективного иммунитета» в Европе, — заявил он.
Напомним, премьер-министр Словакии Игорь Матович предложил коалиции свою отставку для выхода из политического кризиса после закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».