Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, уверен, что вакцина российского производства не нужна экономическому альянсу, в конце лета в странах-участницах ЕС выработается коллективный иммунитет.

Такую позицию он отстаивал в эфире телеканала TF1 сообщает DW.

Комиссар ЕС выразил уверенность, что Евросоюз может помочь Москве в производстве вакцины в случае крайней необходимости, однако приоритет, по его мнению, должен быть отдан европейской продукции — вакцинам Pfizer и AstraZeneca .

— Нам совершенно не нужен «Спутник V». Сегодня мы, безусловно, имеем возможность поставить 300-350 миллионов доз к концу июня, а значит, к 14 июля мы сможем достичь «коллективного иммунитета» в Европе, — заявил он.

Напомним, премьер-министр Словакии Игорь Матович предложил коалиции свою отставку для выхода из политического кризиса после закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».