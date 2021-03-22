Премьер-министр Словакии Игорь Матович предложил коалиции свою отставку для выхода из политического кризиса после закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Об этом пишет Deutsche Welle.

Он отметил, что готов уйти с поста премьера, но остаться членом правительства.

Также Матович попросил подать в отставку министра экономики и министра юстиции, представляющих две небольшие партии, которые тоже входят в состав коалиции. Однако те не приняли его предложение и продолжают придерживаться ультиматума, чтобы Матович ушел с должности до 24 марта.

Напомним, власти Филиппин одобрили российскую вакцину Sputnik V COVID-19 для экстренного использования.

В начале марта сообщалось, что Россия, отстающая в иммунизации своих граждан, предлагает миллионные поставки собственной вакцины Sputnik V всему миру и, в частности, оккупированным территориям Украины, Грузии и Молдовы, а также европейским странам, которые задерживаются в темпах прививок больше всех.