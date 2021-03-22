Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что последствия третьей волны коронавируса «хлынут на наши берега» из Европы.

Об этом сообщает Европейская правда.

Джонсон уверен, что Великобритании не следует «питать иллюзий», отметив, что «мы почувствуем последствия» растущего числа случаев заболевания на континенте.

— К сожалению, сейчас на континенте идет третья волна. И люди в этой стране не должны питать иллюзий, так как предыдущий опыт научил нас, что, когда волна ударяет по нашим друзьям, я боюсь, что она захлестнет и наши берега. Я ожидаю, что мы почувствуем эти эффекты со временем. Вот почему мы продолжаем нашу программу вакцинации как можно быстрее, — сказал Борис Джонсон.

Его комментарии прозвучали на фоне скандала по поводу поставок вакцины после того, как президент Европейской комиссии предупредила, что ЕС может ограничить экспорт в Великобританию доз, произведенных на территории блока.

Напомним, в Украине стремительно растет смертность от коронавируса, она уже превысила максимальные показатели осенней волны эпидемии COVID-19.