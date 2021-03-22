Китай объявил о санкциях в отношении пяти депутатов Европарламента, европейских ученых и политиков, а также четырех юридических лицах ЕС в ответ на санкции Брюсселя за нарушение прав человека Пекином в Синьцзяне.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД КНР, сообщает Европейская Правда.

— Европейский союз ввел односторонние санкции в отношении китайских физических и юридических лиц 22 марта, сославшись на так называемые проблемы с правами человека в Синьцзяне. Этот шаг, основанный исключительно на лжи и дезинформации, игнорирует и искажает факты, грубо вмешивается во внутренние дела Китая, грубо нарушает международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения, и серьезно подрывает отношения Китая и ЕС. Китай решительно отрицает и решительно осуждает это, — пишут в заявлении.

В санкционный список попали пять депутатов Европарламента — Райнхард Бутикофер, Михаэль Галлер, Рафаэль Глюксман, Ильхан Кучюк, Мириам Лексман.

Также санкции введены против нидерландского депутата Сьорда Сьордсма, депутата парламента Бельгии Самюэль Коголати, депутата сейма Литвы Довиле Шакалене, немецкого ученого Адриана Ценца и шведского исследователя Бьорна Эрдена.

Соответствующим лицам и их семьям запрещен въезд на материк, в Гонконг и Макао. Им, а также связанным с ними компаниям и учреждениям также запрещено вести дела с Китаем.

В санкционный список также включены Комитет по политике и безопасности Совета Европейского Союза, Подкомитет по правам человека Европейского парламента, Институт китайских исследований Меркатора в Германии и Фонд Альянса демократий в Дании.

Ранее сообщалось, что европейские дипломаты согласовывают первые санкции против Китая за систематическое нарушение прав человека.