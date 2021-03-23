Нидерланды готовы заблокировать поставки вакцины от коронавируса AstraZeneca, если Великобритания не согласится на сделку по более справедливому обмену вакцинами с ЕС.

Как сообщает «Европейская правда», об этом пишет Politico со ссылкой на представителя правительства Нидерландов.

— Мы должны избежать переломного момента, когда экспорт в третьи страны станет проблематичным из-за того, что экспорт продолжается, в то время как поставки Astra на континент прекращаются. Это может привести к проигрышному сценарию. Чтобы избежать этого, Брюссель и Лондон вместе с AstraZeneca должны пойти на компромисс в отношении доз, производимых на континенте, — сказал он.

По его словам, хотя Нидерланды «в принципе» по-прежнему выступают за поддержание свободного потока вакцин через границы, они также стремились убедиться, что AstraZeneca не злоупотребляет этой открытостью для выполнения только своего контракта с Соединенным Королевством.

В соответствии с постановлением об экспортном контроле, введенным в январе и недавно продленным до конца июня, страны ЕС могут блокировать поставки вакцин после запроса у Комиссии заключения о том, представляет ли такой экспорт риск для заказов ЕС.

AstraZeneca не выполнила свои обещания по поставке перед ЕС.

Ранее сообщалось, что Австралия начнет собственное производство по лицензии вакцины от коронавируса COVID-19 компании AstraZeneca.