В оккупированном Крыму «суд» преследует жену политзаключенного, которая вышла на одиночный пикет с протестом против обвинений ее мужа и отца в терроризме.

Об этом в Facebook сообщает «Крымская солидарность».

— В Джанкойском районном суде состоялось повторное заседание по административному делу жены крымского татарина Ризы Омерова, осужденного в январе этого года на 13 лет лишения свободы. Судья Мария Ермакова признала Севилю виновной и вынесла ей предупреждение в качестве меры пресечения, — говорится в сообщении.

В Крымской солидарности напомнили, что ранее Джанкойский районный суд не нашел в «деле» супруги политзаключенного состава преступления и закрыл административное производство.

Однако майор полиции, оформивший на женщину протокол за проведение одиночного пикета, направил жалобу в так называемый Верховный суд Крыма. В апелляционной инстанции дело направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

На процессе был допрошен майор полиции Николай Литвина. Он утверждает, что информацию о правонарушении Севили Омеровой по статье 20.6.1 КоАП РФ поступила от сотрудников Центра «Э» (так называемый Центр по борьбе с экстремизмом - ред.), которые мониторили соцсети.

В частности, сообщается, что ими было найдено несколько материалов о «правонарушении» женщины, которые они, в свою очередь, переадресовали майору полиции для проверки.

В «Крымской солидарности» убеждены, что «дело» политически мотивировано и является ничем иным, как сигналом от силовых структур — «молчать в ответ на драконовские сроки их родственников».

Защита с приговором женщине в виде предупреждения не согласна и намерена подавать апелляцию, чтобы оправдать супругу политзаключенного.

«Суд» проходил в закрытом режиме. «Судья» Мария Ермакова не допустила на заседание журналистов, ссылаясь на эпидемиологическую обстановку. Всех пришедших к зданию суда крымских татар сотрудники полиции снимали на видеокамеру.

Напомним, ранее прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрениях «председателю Совета министров Республики Крым» (Сергей Аксенов) и «голове Государственного Совета Республики Крым» (Владимир Константинов) в нарушении законов и обычаев войны, в частности в присвоении государственного имущества.