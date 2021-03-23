Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Евросоюз не намерен начинать «битву вакцин», несмотря на то, что есть вероятность ограничения экспорта препаратов против коронавируса в Британию.

Об этом пишет ZN.ua ссылаясь на Bloomberg.

— Я убедился в том, беседуя с партнерами по ЕС несколько последних месяцев, что они не хотят допустить блокады поставок вакцин. Это чрезвычайно важно, — сказал Борис Джонсон.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС пока не готов делиться COVID-вакцинами с бедными странами, уточнив, что ЕС будет поставлять вакцины другим странам после того, как сможет обеспечить препаратом само евросообщество.

Как сообщалось, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус раскритиковал богатые страны из-за неравного распределения вакцин от коронавируса. По его словам, разрыв между количеством прививок в богатых и бедных странах растет изо дня в день.