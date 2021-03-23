Венецианская комиссия представила выводу по законопроекту о конституционной процедуре № 4533 и альтернативному законопроекту № 4533−1.
Об этом сообщается на сайте комиссии.
Венецианская комиссия положительно оценила положения законопроекта № 4533, поддержала:
— необходимость урегулировать большинство процедурных вопросов работы КСУ;
— повышение требований к количеству судей;
— необходимость ввести автоматизированную систему распределения дел;
—необходимость дополнительных требований к мотивированию решений КСУ;
— предложение определить рамки полномочий КСУ и запретить ему признавать неконституционными законы, не обжалованные в установленном порядке.
Комиссия также озвучила ряд предложений, которые касаются:
— градации видов дисциплинарных взысканий для судей КСУ;
— конкурсного отбора судей КСУ с привлечением международных экспертов;
— круга лиц, которые смогут инициировать дисциплинарное производство в отношении судей КСУ (включить в него НАПК);
— возможности пересмотра решения КСУ, если судью привлекают к уголовной ответственности в связи с принятием этого решения.
— Венецианская комиссия отдельно подчеркнула свою рекомендацию Конституционному Суду Украины проявить сдержанность в случае обжалования в Суде конституционности положений нового закона и предоставить письменные предложения по возможному совершенствованию положений законопроекта, — отметила представительница Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.
Напомним, ранее в НАПК заявили, что разработанный рабочей группой законопроект № 4441 не предусматривает лишения свободы ни за умышленное декларирование ложной информации, ни за умышленное непредставление декларации.
Зарегистрированные 2 ноября законопроект № 4304 (председателем Верховной Рады при поддержке депутатов разных фракций № 4307 (Юлией Тимошенко) и № 4301 (Ириной Геращенко и другими депутатами «Европейской Солидарности») предусматривали заключение за умышленное декларирования ложной информации и умышленное непредставление декларации.
Венецианская комиссия представила выводу по законопроекту о конституционной процедуре № 4533 и альтернативному законопроекту № 4533−1.
Об этом сообщается на сайте комиссии.
Венецианская комиссия положительно оценила положения законопроекта № 4533, поддержала:
— необходимость урегулировать большинство процедурных вопросов работы КСУ;
— повышение требований к количеству судей;
— необходимость ввести автоматизированную систему распределения дел;
—необходимость дополнительных требований к мотивированию решений КСУ;
— предложение определить рамки полномочий КСУ и запретить ему признавать неконституционными законы, не обжалованные в установленном порядке.
Комиссия также озвучила ряд предложений, которые касаются:
— градации видов дисциплинарных взысканий для судей КСУ;
— конкурсного отбора судей КСУ с привлечением международных экспертов;
— круга лиц, которые смогут инициировать дисциплинарное производство в отношении судей КСУ (включить в него НАПК);
— возможности пересмотра решения КСУ, если судью привлекают к уголовной ответственности в связи с принятием этого решения.
— Венецианская комиссия отдельно подчеркнула свою рекомендацию Конституционному Суду Украины проявить сдержанность в случае обжалования в Суде конституционности положений нового закона и предоставить письменные предложения по возможному совершенствованию положений законопроекта, — отметила представительница Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.
Напомним, ранее в НАПК заявили, что разработанный рабочей группой законопроект № 4441 не предусматривает лишения свободы ни за умышленное декларирование ложной информации, ни за умышленное непредставление декларации.
Зарегистрированные 2 ноября законопроект № 4304 (председателем Верховной Рады при поддержке депутатов разных фракций № 4307 (Юлией Тимошенко) и № 4301 (Ириной Геращенко и другими депутатами «Европейской Солидарности») предусматривали заключение за умышленное декларирования ложной информации и умышленное непредставление декларации.