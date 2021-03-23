Венецианская комиссия представила выводу по законопроекту о конституционной процедуре № 4533 и альтернативному законопроекту № 4533−1.

Об этом сообщается на сайте комиссии.

Венецианская комиссия положительно оценила положения законопроекта № 4533, поддержала:

— необходимость урегулировать большинство процедурных вопросов работы КСУ;

— повышение требований к количеству судей;

— необходимость ввести автоматизированную систему распределения дел;

—необходимость дополнительных требований к мотивированию решений КСУ;

— предложение определить рамки полномочий КСУ и запретить ему признавать неконституционными законы, не обжалованные в установленном порядке.

Комиссия также озвучила ряд предложений, которые касаются:

— градации видов дисциплинарных взысканий для судей КСУ;

— конкурсного отбора судей КСУ с привлечением международных экспертов;

— круга лиц, которые смогут инициировать дисциплинарное производство в отношении судей КСУ (включить в него НАПК);

— возможности пересмотра решения КСУ, если судью привлекают к уголовной ответственности в связи с принятием этого решения.

— Венецианская комиссия отдельно подчеркнула свою рекомендацию Конституционному Суду Украины проявить сдержанность в случае обжалования в Суде конституционности положений нового закона и предоставить письменные предложения по возможному совершенствованию положений законопроекта, — отметила представительница Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.

Напомним, ранее в НАПК заявили, что разработанный рабочей группой законопроект № 4441 не предусматривает лишения свободы ни за умышленное декларирование ложной информации, ни за умышленное непредставление декларации.

Зарегистрированные 2 ноября законопроект № 4304 (председателем Верховной Рады при поддержке депутатов разных фракций № 4307 (Юлией Тимошенко) и № 4301 (Ириной Геращенко и другими депутатами «Европейской Солидарности») предусматривали заключение за умышленное декларирования ложной информации и умышленное непредставление декларации.