Министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге, что по всей Украине распространилась «британская» мутация коронавируса B.1.1.7, которая считается смертоноснее ранних штаммов.

Об этом пишет TheБабель.

— За прошедшую неделю значительно возросло количество новых случаев болезни. На позапрошлой неделе мы зафиксировали 60 748 случаев, а на прошлой — 86 708 человек. Почти на 26 тысяч граждан больше заболело, это только за одну неделю. По всей территории страны распространен британский штамм. Он более агрессивный, поражает молодых людей, он более контагиозный, то есть быстрее передается и вызывает тяжелое течение. С этим связано и количество госпитализаций», - заявил Максим Степанов.

По его словам, средняя заполняемость коек по стране — 55%. Более 70% — в Киеве, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Винницкой, Николаевской и Львовской областях.

По словам Максим Степанова, Украину впереди ждет очень тяжелый период.

Ранее сообщалось, что британский вариант коронавируса мутировал в Украине и объясняет участившиеся случаи повторного инфицирования людей.