Британский вариант коронавируса мутировал в Украине и объясняет участившиеся случаи повторного инфицирования людей.

Об этом докладывает Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины, передает Корреспондент.

Секвенировав 17 образцов из Ивано-Франковска и два из Киева, ученые выявили во всех образцах новые мутации британского штамма коронавируса. Как установили исследователи, он отличается от предшественника, впервые обнаруженного в Лондоне в декабре 2020 года, критическими изменениями в участках вируса, отвечающих за скорость размножения вируса в клетке и реактивность иммунной системы человека.

— Очевидно, именно комбинация модифицированных штаммов «британца» вызвали нынешнюю волну эпидемии и является объяснением все более частого выявления случаев повторного инфицирования людей. Кроме того, врачи фиксируют тяжелее протекание коронавирусной болезни у людей, — пояснили в институте.

Согласно данным Минздрав, до сих пор в Украине фиксировалы единичные случаи предыдущего британского штамма.

— Можно говорить об очень опасной тенденции замены предыдущих штаммов коронавируса, которые циркулировали в Украине осенью-зимой и которыми украинцы уже переболели, на новые, мутировавшие штаммы «британца», — добавил директор ИМБГ, академик Михаил Тукало.

Новые данные уже зарегистрировалы в международной базе GISAID (глобальная научная инициатива и первоисточник, созданный в 2008 году, який обеспечивает открытый доступ к геномным данным вирусов гриппа и коронавируса). Также информацией о вирусе ученые поделились с представителями ВОЗ, и они согласились с выводами ученых ИМБГ.

— Специалисты ВОЗ подчеркнулы необходимость регулярного мониторинга изменений SARS-CoV-2 для выявления новых ковид-мутантов, которые «заходят» в страну, что позволит при условии быстрого противоэпидемического реагирования локализовать вспышки заболевания и остановить дальнейшие волны пандемии, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Южно-Африканская Республика договорилась о перепродаже одного миллиона доз вакцин от COVID-19 британско-шведской фирмы AstraZeneca. Такое решение государство приняло из-за сравнительно невысокой действенности препарата в борьбе с тамошним штаммом коронавируса.