Французский филиал шведской компании IKEA обвинили в использовании сложной системы слежки за персоналом и теми, кто хочет получить работу. В частности, пользовались услугами частных детективов и полицейских.

Об этом пишет hromadske.

Перед судом предстанет IKEA France как юридическое лицо, а также несколько ее бывших руководителей, которым грозит тюрьма.

Схему слежения в 2012 году раскрыли издания Le Canard Enchaîné и Mediapart. Правоохранители начали расследование после того, как профсоюз Force Ouvrière подал юридическую жалобу.

Прокуроры говорят, что IKEA France создала «шпионскую систему» во Франции, собирая информацию о частной жизни сотен действующих и будущих сотрудников, включая конфиденциальную информацию о судимости.

После разоблачения компания уволила четырех руководителей, но IKEA France, в которой работает 10 тысяч человек, до сих пор грозит штраф в размере до 3,75 миллиона евро.

Перед судом должны предстать 15 человек, в том числе бывшие менеджеры и руководители магазинов, а также четыре сотрудника полиции, которых обвиняют в передаче конфиденциальной информации. По некоторым обвинениям им грозит до 10 лет тюрьмы.

По версии прокуратуры, в основе системы слежения стоял Жан-Франсуа Пэрис, бывший директор по управлению рисками IKEA France. Он якобы регулярно отправлял списки имен частным детективам, которым могли платить до 600 тысяч евро.

Суд рассмотрит действия компании в период с 2009 по 2012 год.

Ранее сообщалось, что шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, объявила, что открывает свой первый магазин в Украине 1 февраля — в киевском Blockbuster Mall.