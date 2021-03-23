Родители учеников школы №12 в Первомайске выступили против раздельного обучения мальчиков и девочек. Такой формат обучения в образовательном учреждении работает уже четыре года.

Об этом говорится в сюжете «Объектив» на НИС-ТВ.

В частности, просят не делить детей по половым признакам и отменить такой формат обучения в первомайской школе.

— Я против этого, потому что мальчиков мало в классе и между ними будет агрессия с самых малых лет. Они будут между собой биться. Не будет понятия, что есть девочки, за ними нужно ухаживать и помогать им, - говорит родитель Людмила Солоненко.

При этом родитель Светлана Бондаренко отмечает, что несмотря на то, что учеников в школе разделяют на мальчиков и девочек, предметы в учебном заведении преподают как в обычных школах: «Все родители говорят, что это обычная школа. Никаких уроков кадетов и барышень там нет. Просто образовательное учреждение и все».

— Они четыре года ходили вместе, а сейчас их разделят. Потом 10 и 11 классов у нас тоже уже нет — снова эти дети будут куда-то расходиться. Хочется, чтобы они были как-то вместе. Они только привыкли тут быть вместе, а сейчас их разделят, - считает Ольга Рисюк.

Учитель Галина Компаниец указывает, что разделение учеников по половому признаку никаким образом не влияет на их взаимоотношения: «Нашим девочкам мальчиков хватает, поскольку каждую перемену мальчики к ним приходят и очень бережно с девочками общаются. Я очень удивляюсь и с удовольствием за ними смотрю».

— Я вижу только позитив в раздельном обучении, потому что нет сексуальных домогательств, непристойных прикосновений, неоднозначных намеков и предложений, - говорит учитель Ольга Волощук.

Директор школы Татьяна Пустова рассказала, что готова вести диалог с родителями, поскольку основная задача — сделать обучение комфортным для детей.

— Я за диалог. За сотрудничеств. Я за то, чтобы мы все решили в пользу наших детей. У нас какая цель? Учить и развивать детей, - сказала Татьяна Пустова.

Напомним, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации школы Первомайска отправили на карантин. Два оставшихся дня до весенних каникул ученики будут находится на дистанционном обучении.