В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации школы Первомайска с сегодняшнего дня отправили на карантин. Два оставшихся дня до весенних каникул ученики будут находится на дистанционном обучении.

Об этом говориться в сюжете «Объектив» на НИС-ТВ.

— Сегодня и завтра школы нашего города будут работать дистанционно. Это связано с эпидситуации в городе, связано с рекомендациями Министерства образования и Министерства здравоохранения. Мы просим родителей отнестись с пониманием к этим мерам, - сказала заместитель начальника управления образования Первомайского горсовета Любовь Сидоренко.

Ученики недовольны переходом школ на дистанционное обучение, поскольку считают, что личный контакт с одноклассниками и учителями позволяет лучше усвоить материал.

— Нам сообщили, что мы должны перейти на дистанционную форму обучения. Конечно, я, например, не очень довольна. Я как выпускница хочу закончить школу оффлайн. Общение с учителями, учениками, одноклассниками, с людьми, в конце концов. Дистанционное обучение — очень тяжелая форма обучения для детей, - говорит старшеклассница София.

Кроме этого директор школы №4 Ольга Бандалет отметила, что несмотря на то, что ученики и учителя освоили дистанционную форму обучения, для школьников все же эффективнее личное присутствие на уроках.

— Мы освоили разные платформы, интернет ресурсы для того, чтобы осуществлять образовательный процесс. Но жаль, потому что у детей не будет возможности общаться и, конечно, это не тот эффект, который происходит, когда дети общаются вживую, - сказала Ольга Бандалет.

Напомним, во время внеочередного заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности усилили карантинные мероприятия. Как отметил мэр Николаева Александр Сенкевич, такое решение — вынужденная мера. Его приняли в связи с осложнения эпидемической ситуации по COVID-19.