Российская Федерация продолжает использовать неконтролируемые Украиной участки границы для поставки на временно оккупированную территорию в Донецкую и Луганскую области оружия, боеприпасов и имущества военного назначения.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные разведки.

С начала марта в соединения и части 1 и 2 АК автомобильным транспортом завезены новые партии противотанковых и противопехотных мин, беспилотные летательные аппараты, станции радиоэлектронной борьбы и несколько десятков военных внедорожников для подразделений «быстрого реагирования». Железнодорожным транспортом также доставлено более 5 тыс. тонн горючего.

Вместе с тем, как отметили в ГУР Минобороны, распространенные в социальных сетях и российских СМИ сообщения о перемещении из Российской Федерации на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей более 100 танков Т-72 являются фейками, которые используются пропагандой противника для усиления деструктивного влияния на местное население.

Ранее сообщалось, что боевики стянули вооружение под Горловку и Моспино.