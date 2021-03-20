На двух объектах, расположенных на неподконтрольной территории Донецкой области, российско-оккупационные формирования концентрируют технику и личный состав.

Об этом пишет Донбасс.Реалии со ссылкой на данные разведки и на источники в военизированных структурах оккупационных властей ОРДЛО.

Один из нововыявленных объектов расположен совсем рядом с линией разграничения, в Горловке. Это территория завода «Эластомер». До линии разграничения здесь — около 9 километров.

Территория завода достаточно большая, на ней расположены цеха, в которых можно разместить технику и личный состав.

Место расположения завода выделено красным:

Горловка - неподконтрольна часть Донецкой области Завод на спутниковых снимках

Второй объект — бывший аэродром «ДОСААФ». Он расположен недалеко от населенного пункта Моспино к юго-востоку от Донецка.

По информации источников, техника вооруженных формирований здесь находится с первой половины марта 2021 года. Информацию о времени, когда этот объект стал использоваться в качестве базирования российских гибридных сил, разведчики не подтвердили, но отмечают, что ее присутствие здесь фиксировалась и ранее.

Аэродром выделен красным:

Аэродром к юго-востоку от Моспино Аэродром

До Донецка отсюда около 12 километров. Вокруг аэродрома расположены сельскохозяйственные угодья. До войны аэродром использовался для прыжков с парашютом. На видео хорошо видно его очертания. Их можно сравнить со спутниковыми снимками.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ фиксирует размещение тяжелой техники боевиков на Донбассе возле линии разграничения. Это свидетельствует о нарушении соглашения о перемирия.