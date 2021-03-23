Коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» попросило у депутатов горсовета 5 миллионов гривен из бюджета для пополнения статутного капитала, чтобы выполнить обязательства по кредиту от Мирового банка.

Об этом шла речь на заседании бюджетной комиссии горсовета во вторник, 23 марта, передает корреспондент НикВести.

Директор КП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов объяснил, что два раза в год предприятию нужны деньги, чтобы Минфин не заблокировал им платежи по проекту Мирового банка по реконструкции котельных.

— Мы сейчас реализуем проект Мирового банка по реконструкции котельных. Этот проект позволяет нам экономить до 100-120 миллионов ежегодно. В 2016-2017 году, когда был сезон, мы потребляли 64 миллиона кубов газа. Сейчас мы потребляем 49. Экономия — 15 миллионов кубов газа в год. 5 миллионов — это деньги, которые нам нужны для выполнения обязательств перед Министерством финансов Украины. Согласно с кредитным договором, 2 раза в год, до 15 декабря и 15 июня, мы должны оплачивать кредит. И тогда Министерство не блокирует нам платежи, и мы можем продолжать реконструкцию. Реконструкция идет согласно графику, — сказал Николай Логвинов, добавив, что в проекте принимает участие 5 городов, среди которых Николаев лидирует.

Он отметил, что в этом году планируется реконструкция двух котельных. Первая находится по адресу Самойловича, 42, оборудование для нее уже закуплено. Вторая котельная — по Гражданской, 48, оборудование заказывается.

Депутат Максим Невенчанный, присутствующий на заседании, заявил, что необходимо согласовать с депутатами нового созыва стратегию развития предприятия, поскольку избиратели будут спрашивать у них, что они сделали, чтобы снизить платежки.

Николай Логвинов ответил, что речи о снижении тарифов быть не может, поскольку, по его мнению,они и так занижены, потому что повышение цен на транспортировку газа не повлияло на тариф.

— Мы говорим не о снижении платежек, это глупости. Вы забываете одну маленькую вещь. С 1 января прошлого года увеличилась плата за транспортировку газа в 3 раза. Никто на это не обратил внимание, мы об этом год назад говорили. Тариф должен быть экономически обоснованным, а не политически занижаться. Мы должны беспокоиться не о снижении тарифов, а о увеличении доходов населения. Тогда это будет иметь смысл какой-то, — сказал он.

В итоге члены комиссии проголосовали за выделение 5 миллионов гривен из спецфонда ЖКХ для пополнения статутного капитала предприятия.

Ранее стало известно, что из-за ситуации, которая сложилась вокруг экономически необоснованного тарифа на теплоснабжения для коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» прогнозируемые убытки компании к концу года составят около 400 миллионов гривен.

Напомним, что коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» попросило у городского совета выделить 23 миллиона гривен, которые необходимы, чтобы покрыть долги предприятия перед «Николаевгазом» за транспортировку газа в прошлом году.