Правительство Великобритании планирует сократить численность своих вооруженных сил до самого низкого с начала XIX века уровня. Кроме того, власть выведет из эксплуатации ряд самолетов и кораблей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.

Как сообщается, к 2025 году британское правительство сократит численность кадровых военных с около 76,5 тысячи до 72,5 тысячи. Также власти отказываются от целевого показателя 82 тысячи подготовленных военнослужащих, поскольку он не выполнялся еще с 2015 года.

Однако британское военное присутствие должно стать существенно заметнее, особенно в Африке и Индо-Тихоокеанском регионе. Вооруженные силы начнут отправляться за границу чаще и на более длительные периоды.

Также известно, что в Британии выведут из эксплуатации старые фрегаты Королевского флота в течение следующих двух лет, а также 114 самолетов. На модернизацию оборонных технологий будет потрачено 23 млрд фунтов стерлингов.

Напомним, Вооруженные Силы Украины планируют призвать на срочную военную службу 32 тысячи человек, что на 2000 больше, чем в 2020 году.