Парламентская партия «Европейская солидарность» требует обсудить борьбу с коронавирусом вне очереди на заседании Верховной Рады.

С этим предложением обратился в видеообращении сопредседатель фракции Артур Герасимов.

Нардеп отметил, что статистика по вакцинации показывает для действующей власти «неутешительные» результаты, а механизм поставок препарата пал жертвой непрофессионализма.

— Прежде всего, страна должна услышать стратегию власти в борьбе с пандемией и решением катастрофической нехватки вакцин. По состоянию на сегодня они смогли завезти мизерное количество доз, достаточное для вакцинации максимум 250 тысяч человек. Это не охватывает и процента населения. Это - провал, результат дилетантизма и непрофессионализма зеленой команды, который уже стоили жизни более тридцати тысячам украинцам, — отметил Артур Герасимов.

Политик добавил, что представители власти проиграли в конкурентной борьбе по темпам вакцинации и к тому же упустили из рук борьбу с коронавирусом — «один Буковель чего стоит».

— Сегодня в Украине коронавирус унес 333 жизни — это печальный антирекорд. В то же время, в Великобритании, благодаря массовой вакцинации, за минувшие сутки зафиксировали самую низкую смертность от коронавируса с сентября прошлого года. Противодействие пандемии и вакцинация давно перестали быть исключительно медицинскими, а стали геополитическими вопросами, которые решаются благодаря дипломатическому мастерству руководства государств. Через свой непрофессионализм и дилетантизм Зеленский на данный момент не только тотально проиграл мировую конкуренцию за вакцины, но и завалил борьбу с коронавируса внутри государства — один Буковель чего стоит, — подчеркнул Артур Герасимов.

Парламентарий потребовал вынести на рассмотрение СНБО вопрос борьбы с коронавирусом, потому что он является жизненно важным для государства делом.

— Мы требовали и требуем проблему борьбы с коронавирусом рассмотреть на заседании СНБО с привлечением лидеров парламентских фракций. Недопустимо превращать Совбез в пиар-агентство для обслуживания Зеленского. Этот «орган» должен рассматривать важнейшие вопросы безопасности государства. Насчет внеочередного заседания парламента: несмотря на критическую ситуацию с эпидемией коронавируса - требуем от монобольшинства и лично Зеленского прежде всего рассмотреть инициированное нами постановление «О принятии неотложных мер, направленных на прекращение бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия распространению острой респираторной болезни COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и обеспечение неукоснительного выполнения решений Верховной Рады Украины, принятых в этой сфере, — высказался Артур Герасимов.

Ранее НикВести сообщали, что «Европейская Солидарность» готова принять участие во внеочередном заседании Верховной Рады при условии вынесения на рассмотрение депутатов ряда важных вопросов.