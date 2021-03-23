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Украина предлагает Европейскому банку реконструкции и развития присоединиться к проектам концессии в сфере транспортной инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо. Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества и подготовку новых совместных проектов.
Премьер подчеркнул, что украинская сторона особенно заинтересована в реализации с ЕБРР совместных проектов модернизации и дальнейшего развития транспортной инфраструктуры и поддержки энергетического сектора.
— Предлагаем ЕБРР приобщиться к внедрению новых концессионных проектов, в частности, внедрению программы государственного частного партнерства в дорожной отрасли, — сказал он.
В свою очередь, Одиль Рено-Бассо заметила, что ЕБРР продолжит поддерживать реформы, которые способствуют стабильному и предсказуемому бизнес-климату в Украине.
— Как крупнейший иностранный инвестор в стране, ЕБРР твердо привержен Украине и имеет амбициозную повестку дня на 2021 год. Мы продолжим сосредотачиваться на частном секторе, в частности на банках и малом бизнесе, и на проектах, способствующих «озеленению» экономики, — подчеркнула президент ЕБРР.
Ранее сообщалось, что в Министерстве инфраструктуры Украины планируют к концу 2021 года объявить конкурсы на концессию шести автодорог, в список которых вошли трассы «Херсон-Николаева» и «Днепр-Кривой Рог-Николаев».
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Украина предлагает Европейскому банку реконструкции и развития присоединиться к проектам концессии в сфере транспортной инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо. Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества и подготовку новых совместных проектов.
Премьер подчеркнул, что украинская сторона особенно заинтересована в реализации с ЕБРР совместных проектов модернизации и дальнейшего развития транспортной инфраструктуры и поддержки энергетического сектора.
— Предлагаем ЕБРР приобщиться к внедрению новых концессионных проектов, в частности, внедрению программы государственного частного партнерства в дорожной отрасли, — сказал он.
В свою очередь, Одиль Рено-Бассо заметила, что ЕБРР продолжит поддерживать реформы, которые способствуют стабильному и предсказуемому бизнес-климату в Украине.
— Как крупнейший иностранный инвестор в стране, ЕБРР твердо привержен Украине и имеет амбициозную повестку дня на 2021 год. Мы продолжим сосредотачиваться на частном секторе, в частности на банках и малом бизнесе, и на проектах, способствующих «озеленению» экономики, — подчеркнула президент ЕБРР.
Ранее сообщалось, что в Министерстве инфраструктуры Украины планируют к концу 2021 года объявить конкурсы на концессию шести автодорог, в список которых вошли трассы «Херсон-Николаева» и «Днепр-Кривой Рог-Николаев».