В Министерстве инфраструктуры Украины планируют к концу 2021 года объявить конкурсы на концессию шести автодорог, в список которых вошли трассы «Херсон-Николаева» и «Днепр-Кривой Рог-Николаев».

Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, на сегодняшний день по данным проектам уже разработано предварительное технико-экономическое обоснование.

— Мы переходим к новому этапу реализации Программы ГЧП в дорожной отрасли. Сотрудничая с «Укравтодором» и консорциумом консультантов при поддержке IFC и Глобального инфраструктурного фонда, Мининфраструктуры уже разработало пред-ТЭО и концептуальные записки по первым 6-ти пилотным участкам дорог общей протяженностью 1400 километров, которые будут восстановлены на первом этапе программы. Ожидаем, что первые конкурсы по отбору частных партнеров по этим проектам будут объявлены до конца текущего года и активно над этим работаем. Уже в ближайшее время мы готовы начать переговоры с МФО о выделении финансирования для разработки ТЭО и тендерной документации, - рассказал Владислав Криклий.

Всего планируется построить 1400 километров дорог. На первом этапе будут отремонтированы следующие дороги:

«Харьков-Днепр-Запорожье» (M-29, M-04, M-18);

«Борисполь-Полтава» (М-03);

«Херсон-Николаев» (М-14);

«Киев-Житомир-Ровно» (М-06);

«Ягодин-Ковель-Луцк» (М-07, М-19);

«Днепр-Кривой Рог-Николаев» (M-04, H11).

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал, что на ремонт 64 километров трассы «Херсон-Николаев» сумма первоначальных инвестиций составит 310 миллионов гривен, а на ремонт 312 километров трассы «Днепр-Кривой Рог-Николаев» — 290 миллионов гривен. Он также добавил, что указанные дороги в дальнейшем будут содержаться инвестором в течение следующих 20 и более лет.