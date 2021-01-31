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В 2021 году в Украине планируют объявить конкурсы по первым проектам на концессию автодорог, в список которых вошли трассы «Херсон-Николаева» и «Днепр-Кривой Рог-Николаев».
Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, всего планируется построить 1400 километров дорог.
На первом этапе будут отремонтированы следующие дороги:
По словам министра, ожидаемый объем первоначальных инвестиций по каждому из проектов составляет 200-350 миллионов долларов. В частности, планируется, что на ремонт 64 километров трассы «Херсон-Николаев» такая сумма составит 310 миллионов гривен, а на ремонт 312 километров трассы «Днепр-Кривой Рог-Николаев» — 290 миллионов гривен.
Он также добавил, что указанные дороги в дальнейшем будут содержаться инвестором в течение следующих 20 и более лет.
— Эти дороги не будут платными для граждан. За инфраструктуру будет платить государство, но в рассрочку в течение 20-30 лет. Если дорога не будет содержаться в соответствии с установленными стандартами, платеж инвестору со стороны государства уменьшается на соответствующий размер штрафов, что определяется договором», - рассказал Владислав Криклий.
Напомним, Кабинет Министров Украины установил максимальную стоимость проезда по дорогам, которые построят на условиях концессии. Цены будут колебаться от 80 копеек до 4,6 гривен— в зависимости от вида транспорта за километр.
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В 2021 году в Украине планируют объявить конкурсы по первым проектам на концессию автодорог, в список которых вошли трассы «Херсон-Николаева» и «Днепр-Кривой Рог-Николаев».
Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, всего планируется построить 1400 километров дорог.
На первом этапе будут отремонтированы следующие дороги:
По словам министра, ожидаемый объем первоначальных инвестиций по каждому из проектов составляет 200-350 миллионов долларов. В частности, планируется, что на ремонт 64 километров трассы «Херсон-Николаев» такая сумма составит 310 миллионов гривен, а на ремонт 312 километров трассы «Днепр-Кривой Рог-Николаев» — 290 миллионов гривен.
Он также добавил, что указанные дороги в дальнейшем будут содержаться инвестором в течение следующих 20 и более лет.
— Эти дороги не будут платными для граждан. За инфраструктуру будет платить государство, но в рассрочку в течение 20-30 лет. Если дорога не будет содержаться в соответствии с установленными стандартами, платеж инвестору со стороны государства уменьшается на соответствующий размер штрафов, что определяется договором», - рассказал Владислав Криклий.
Напомним, Кабинет Министров Украины установил максимальную стоимость проезда по дорогам, которые построят на условиях концессии. Цены будут колебаться от 80 копеек до 4,6 гривен— в зависимости от вида транспорта за километр.