Кабинет Министров Украины установил максимальную стоимость проезда по дорогам, которые построят на условиях концессии. Цены будут колебаться от 80 копеек до 4,6 гривен— в зависимости от вида транспорта за километр.
Соответствующее распоряжение утвердили на заседании Кабинета министров 23 декабря, передает пресс-служба правительства.
В постановлении указано, что стоимость одного километра проезда на платной дороге будет зависеть от вида транспорта. Цены указаны в евро.
Напомним, 17 ноября «Укравтодор» закончил строительство из бетона ранее одной из самых ужасных дорог в Украине Н-14 сообщением «Николаев — Кропивницкий».
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Кабинет Министров Украины установил максимальную стоимость проезда по дорогам, которые построят на условиях концессии. Цены будут колебаться от 80 копеек до 4,6 гривен— в зависимости от вида транспорта за километр.
Соответствующее распоряжение утвердили на заседании Кабинета министров 23 декабря, передает пресс-служба правительства.
В постановлении указано, что стоимость одного километра проезда на платной дороге будет зависеть от вида транспорта. Цены указаны в евро.
Напомним, 17 ноября «Укравтодор» закончил строительство из бетона ранее одной из самых ужасных дорог в Украине Н-14 сообщением «Николаев — Кропивницкий».