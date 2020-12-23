Кабинет Министров Украины установил максимальную стоимость проезда по дорогам, которые построят на условиях концессии. Цены будут колебаться от 80 копеек до 4,6 гривен— в зависимости от вида транспорта за километр.

Соответствующее распоряжение утвердили на заседании Кабинета министров 23 декабря, передает пресс-служба правительства.

В постановлении указано, что стоимость одного километра проезда на платной дороге будет зависеть от вида транспорта. Цены указаны в евро.

Мотоциклы и легковые автомобили — 0,023 евро

Грузовые авто с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 тонн, автопоезда с разрешенной максимальной массой до 12 тонн, автобусы с количеством мест для сидения от 10 до 29 и с разрешенной максимальной массой не более 12 тонн — 0,045 евро

Грузовые авто и автопоезда с разрешенной максимальной массой более 12 тонн, автобусы с количеством мест для сидения более 29 и с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн — 0,133 евро

Напомним, 17 ноября «Укравтодор» закончил строительство из бетона ранее одной из самых ужасных дорог в Украине Н-14 сообщением «Николаев — Кропивницкий».