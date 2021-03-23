В Украине только один регион с сегодняшнего дня остается в «желтой» зоне карантина. Это Херсонская область.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

По всем показателям область ниже установленных критериев, после которых регионы переводят в «оранжевую» зону карантина. Самый близкий показатель к превышению в области эпидемиологический порог, который составляет 98,8% (предел для сохранения «желтого» статуса - 100%). В остальных же имеется минимум один превышенный показатель, из-за чего эти регионы переведены в «оранжевую» зону.

В «оранжевой» зоне Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

В «красную» зону карантина входят: Киев, Львовская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

Напомним, правительство запретило находиться на территориях общего пользования во время карантина в красных зонах без защитных масок.