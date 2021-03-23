Правительство запретило находиться на территориях общего пользования во время карантина в красных зонах без защитных масок.

Об этом говорится в тексте постановления Кабмина от 22 марта.

В красных зонах распространения коронавируса запрещается пребывание на территориях общего пользования без респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот.

Согласно Закону Украины «О благоустройстве населенных пунктов», к территориям общего пользования относятся:

парки (гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки — памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие), рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;

памятники культурного и исторического наследия;

площади, площади, бульвары, проспекты;

улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;

пляжи;

кладбища;

другие территории общего пользования.

Николаевская область на данный момент еще находится в оранжевой зоне.

Как известно, 21 марта состоялось срочное заседание областной комиссии по ТЭБ и ЧС по этому вопросу. Там было принято решение о необходимости введения ряда ограничений в областном центре.

22 марта городская комиссия ввела локдаун в Николаеве. Он будет действовать с 24 марта по 4 апреля.

Ранее сообщалось, что в связи с ростом заболеваемости на коронавирус в отведенных под лечение COVID-19 больницах Николаева не осталось свободных палат, а койки больным обустраивают в коридорах.

В горсовете сообщили, что ситуация в больницах очень плохая — все стационары для больных коронавирусом переполнены.