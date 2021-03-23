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Правительство запретило находиться на территориях общего пользования во время карантина в красных зонах без защитных масок.
Об этом говорится в тексте постановления Кабмина от 22 марта.
В красных зонах распространения коронавируса запрещается пребывание на территориях общего пользования без респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот.
Согласно Закону Украины «О благоустройстве населенных пунктов», к территориям общего пользования относятся:
Николаевская область на данный момент еще находится в оранжевой зоне.
Как известно, 21 марта состоялось срочное заседание областной комиссии по ТЭБ и ЧС по этому вопросу. Там было принято решение о необходимости введения ряда ограничений в областном центре.
22 марта городская комиссия ввела локдаун в Николаеве. Он будет действовать с 24 марта по 4 апреля.
Ранее сообщалось, что в связи с ростом заболеваемости на коронавирус в отведенных под лечение COVID-19 больницах Николаева не осталось свободных палат, а койки больным обустраивают в коридорах.
В горсовете сообщили, что ситуация в больницах очень плохая — все стационары для больных коронавирусом переполнены.
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Грьобані маскиСтанислав Мартиросов
Правительство запретило находиться на территориях общего пользования во время карантина в красных зонах без защитных масок.
Об этом говорится в тексте постановления Кабмина от 22 марта.
В красных зонах распространения коронавируса запрещается пребывание на территориях общего пользования без респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот.
Согласно Закону Украины «О благоустройстве населенных пунктов», к территориям общего пользования относятся:
Николаевская область на данный момент еще находится в оранжевой зоне.
Как известно, 21 марта состоялось срочное заседание областной комиссии по ТЭБ и ЧС по этому вопросу. Там было принято решение о необходимости введения ряда ограничений в областном центре.
22 марта городская комиссия ввела локдаун в Николаеве. Он будет действовать с 24 марта по 4 апреля.
Ранее сообщалось, что в связи с ростом заболеваемости на коронавирус в отведенных под лечение COVID-19 больницах Николаева не осталось свободных палат, а койки больным обустраивают в коридорах.
В горсовете сообщили, что ситуация в больницах очень плохая — все стационары для больных коронавирусом переполнены.