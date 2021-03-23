Атлантический совет выпустил доклад о стратегических целях Китая на ближайшие годы и чем они угрожают демократическим странам Европы и США.

Соответствующий анализ размещен на сайте центра.

Исследование проводилось в течении года и основывается исследованиях и мнениях сотен экспертов, политиков и ученых в Соединенных Штатах, Европе и Азии, рассматривает три основные тенденции и анализирует пять основных областей, в которых Китай намерен действовать. По мнению экспертов, Китай несет серьезную угрозу для цивилизованного мира нарушением прав человека, агрессивной дипломатией, хищнической экономической практикой, технологической конкуренцией и вызовами безопасности стран Запада.

В докладе отмечено, что Китай ставит перед США и их партнерами самые серьезные проблемы, с которыми они сталкивались со времен Холодной войны.

— Масштабы этих проблем носят глобальный характер. Их потенциальное воздействие глубоко. Оставленные без внимания, они нанесут ущерб фундаментальным жизненным интересам демократических государств во всем мире, — говорится в подробном анализе.

Авторы исследования предупреждают, что при генсеке Си Цзиньпине Китай окончательно откинул либеральные ценности и права человека, идеология с пропагандой заняли господствующиее положение в управлении гигантской страной.

— Демократические партнеры Соединенных Штатов хотят остановить пагубную деятельность Китая, не развязывая новой холодной войны и не разрывая все связи с Китаем. Они все больше готовы объединять усилия, чтобы лучше определить и защитить свои общие интересы с Соединенными Штатами. Начать следует с противодействия китайским субсидиям, инвестициям в поисках рычагов влияния, зависимостям от поставок, кибершпионажу и подобным хищническим практикам, которые дают Китаю опасные экономические, политические и технические рычаги влияния на демократические страны, — считают специалисты, работавшие над докладом.

Атлантический Совет — американский аналитический центр, основанный в 1961 году при Организации Североатлантического договора. Является форумом для политических, деловых и интеллектуальных международных лидеров. Совет управляет десятью региональными центрами и функциональными программами, связанными с международной безопасностью и глобальной экономикой.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен считает Китай главной проблемой и угрозой для Соединенных Штатов. Также угрозы исходят от России, Ирана и Северной Кореи, но КНР — это особый случай.