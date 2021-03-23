С начала суток, 23 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано три обстрела позиций украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

— Вблизи населенного пункта Водяное вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по нашим воинам из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А неподалеку Широкиного вели огонь из стрелкового оружия. Вблизи Авдеевки российско-оккупационные войска обстреливали позиции наших защитников из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, — говорится в сообщении.

Отмечается, что боевых потерь среди личного состава ООС в результате вражеских обстрелов нет.

— Действия российских оккупантов в который раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться достигнутых договоренностей 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, — добавили в штабе.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация продолжает использовать неконтролируемые Украиной участки границы для поставки на временно оккупированную территорию в Донецкую и Луганскую области оружия, боеприпасов и имущества военного назначения.